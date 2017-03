Aachen.

Für seinen großen Auftritt hat sich Hastenraths Will extra in Schale geworfen: Sein bestes Karohemd hat er angezogen, die Stiefel blank poliert. Schließlich hat der fleißige Landwirt aus dem Selfkant eine wichtige Mission in Aachen: Als Tourismusbotschafter bringt er den Großstädtern das Leben auf dem Land ein bisschen näher.