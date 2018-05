Aachen.

Freude an Gesang und an geselligem Beisammensein, diese beiden Aspekte möchte eine neue Veranstaltungsreihe im Café Franz verbinden: Am Dienstag, 5. Juni, feiert dort das „Rudelsingen“ Premiere. Die Mitmach-Gesangsveranstaltung ist bereits in über 100 Städten in ganz Deutschland etabliert und lockt monatlich bis zu 10.000 Menschen an. Elf „Rudelsing-Teams“ gibt es, und jedes davon hat einen Teamleader.