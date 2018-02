Aachen - Bei Gesundheitsforum stehen Erkrankungen der Leber im Mittelpunkt

Aachen. Die Leber hat jede Menge vorzuweisen: Mit einem Gewicht von mindestens 1,5 Kilo ist das rotbraune, mehrlappige Gebilde im Oberbauch die schwerste Drüse des menschlichen Körpers. Sie zählt somit zu den größten Organen und erfüllt als zentrales Stoffwechselorgan Aufgaben, die absolut lebensnotwendig sind.

Die Leber ist eine wahre Hochleistungsmaschine: In jeder Minute strömen 1,4 Liter Blut durch das Organ. Das macht pro Tag rund 2000 Liter Körpersaft, die von etwa 300 Milliarden Hepatozyten gefiltert, entgiftet, von überschüssigen Nährstoffen befreit oder mit benötigten Nährstoffen beladen und wieder in den Kreislauf entlassen werden.

Was aber passiert, wenn die Leber krank wird? „Die Ursachen für Lebererkrankungen können vielfältig sein“, unterstreicht Professor Dr. Markus Gatzen (Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Diabetologie am Marienhospital Aachen). „Erkrankungen oder Verletzungen der Leber haben oft sehr schwere gesundheitliche Auswirkungen. Trotz seiner hohen Regenerationsfähigkeit kann das Organ so stark geschädigt sein – etwa durch Alkohol, Medikamente oder Erkrankungen – dass die Aufgaben nicht mehr ausreichend erfüllt werden können“, erläutert Gatzen.

Zu den Krankheitsbildern zählen zum Beispiel die Leberentzündung (Hepatitis) oder die Leber- zirrhose. Von einer Fettleber sprechen Mediziner, wenn der Fettgehalt in den Hepatozyten übermäßig hoch ist – zum Beispiel durch Übergewicht, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch. Auch der selten auftretende Leberkrebs oder Autoimmunerkrankungen der Leber sind Risikofaktoren für das lebenswichtige Organ.

Erfahren kann man alles rund um das Themenfeld Lebererkrankungen beim mha-Gesundheitsforum „Nicht immer ist der Alkohol schuld: Ursachen von Lebererkrankungen“ mit Professor Dr. Markus Gatzen am Dienstag, 13. März, um 18 Uhr im Marienhospital Aachen, Konferenzraum Berlin, Verwaltungsgebäude (Zeise 4).

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.