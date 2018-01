Jetzt wartet die Europameisterschaft

Von den 17 Teams haben sich die besten drei für den höchsten regionalen Wettbewerb qualifiziert: die Europameisterschaft am 17. und

18. März.

Dann kommt auf die Teilnehmer eine weitere Hürde zu, denn wenn die Teams unterschiedlicher Länder am Inda-Gymnasium gegeneinander antreten, muss alles in Englisch kommuniziert werden. „Zusätzlich wird es den Show-Wettbewerb „FLL Junior“ geben, um auch die ganz jungen Ingenieure bis 9 Jahre an die Robotik heranzuführen“, erwähnte Marburger und lädt alle Interessenten und Zuschauer an diesen beiden Tagen herzlich ein.