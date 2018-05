Aachen - Bei Bauarbeiten beschädigte Gasleitung führt zu Sperrung der Jakobstraße

Aachen.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist ein Teil der Jakobstraße in Aachen am Montagnachmittag für den Verkehr gesperrt gewesen. Grund dafür war eine undichte Gasleitung in einer Baustelle. Um 17.10 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben, die Straße war einspurig befahrbar.