Aachen - Bei -8 Grad Celsius: Polizei hilft Obdachlosen

Aachen. Die Nacht zum Dienstag war geprägt von klirrender Kälte. Bei -8 Grad Celsius hatten sich Beamte der Aachener Polizei einen Mannschaftswagen geschnappt und Obdachlose ins Warme gebracht.

Mehr zum Thema

Kurz nach 22 Uhr suchten die Beamten die bekannten Örtlichkeiten im Stadtgebiet auf, an denen sich hilfsbedürftige Menschen aufhalten.

In einer Notfallstelle für wohnungs- und obdachlose Menschen konnten die Hilfsbedürftigen die Nacht verbringen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aufgrund der Temperaturen bedurfte es keiner großen Überredungskunst, das Angebot anzunehmen.

Der Verein „Euregio-Aachen hilft“ stellte kurzerhand Unterbringungsmöglichkeiten für die sechs Männer zur Verfügung. „Im Hinblick auf die Wetterprognose noch für die ganze Woche“, heißt es im Polizeibericht.

Bereits am Montag hatten verschiedene Städte in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, zusätzliche Unterkünfte für Obdachlose bereitzustellen. Auch in U-Bahn-Stationen in Köln oder Duisburg können hilfebedürftige Menschen nachts unterkommen.