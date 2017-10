Mit Behinderungen müssen Verkehrsteilnehmer derzeit auf dem Adalbertsteinweg zwischen Josefskirche und Kaiserplatz klarkommen. In mehreren Abschnitten werden Kommunikationskabel in bestehende Kabelschächte eingezogen und Schaltkästen ausgetauscht.

Kabelzieharbeiten auf dem Adalbertsteinweg werden laut städtischem Presseamt noch bis Freitag, 20. Oktober, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr erledigt – also außerhalb der Verkehrsspitzenzeiten. Die Zufahrt vom Adalbertsteinweg beziehungsweise der Kongressstraße in die Aretzstraße ist bis zum 17. November nicht möglich.

An der Einfahrt zur Aretzstraße werden Einbahnstraßenschilder aufgestellt.