Aachen.

Aus der Not wurde eine Tugend. Und so hat Martha Neumann die Dinge vor einiger Zeit selbst in die Hand genommen. Für ihre 27 Jahre alte schwerstbehinderte Tochter mit Rett-Syndrom (eine tiefgreifende Entwicklungsstörung) hat sie die Selbsthilfegruppe „WEG-GEHfährten“ ins Leben gerufen, um mit anderen Eltern eine Wohngemeinschaft für schwerstbehinderte junge Menschen ab 18 Jahren aufzubauen.