Aachen.

Wie zeitlos die Musik der Kult-Bands namens Beatles und Rolling Stones ist, das haben die lokalen Tribute-Kapellen Get Back und Charlie im Kollektiv bei ihrem musikalischen Klassentreffen bewiesen. Unter dem vielsagenden Motto „Stones meet Beatles Part II“ hatten Get Back als Initiator der Live-Sause die Musikerkollegen von Charlie, benannt nach dem Stones-Schlagzeuger Charlie Watts, ins Boot geholt, um in der Kappertz-Hölle mächtig „abzurocken“.