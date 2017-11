Beatles-Tribute-Band „Ringo“ spielt im Franz

Aachen. Die größten Songs aller Zeiten, authentische Sounds, eine energiegeladene Live-Performance und viel Liebe zum Beatles-Detail – das ist „Ringo“. Die Beatles-Tribute-Band spielt am Samstag, 25. November, im Franz an der Franzstraße (20 Uhr).

Mit enormer Liebe zum Detail hat die Band so ziemlich jede Phase der Fab Four für sich entdeckt und sich ein breites Repertoire von über 60 Songs erarbeitet. Von „Tomorrow Never Knows“ und „A Day In The Life“ bis zu „Come Together“ werden bei „Ringo“ viele Stücke auf die Bühne gebracht, die die Beatles leider selber nie live gespielt haben. „Ringo“ wurde bald als „die“ deutsche Beatles-Tribute-Band gehandelt und kann seitdem auf unzählige Club- und Festival-Konzerte, wie z.B. die „International Beatles Week Liverpool“, dem „Cavern Club Liverpool“ oder dem weltweit größten Beatles-Festival „Abbey Road On The River“ in den USA zurückblicken.