Aachen - Beatles, Stones und Hits aus 40 Jahren: Drei Bands rocken bei Kappertz

Beatles, Stones und Hits aus 40 Jahren: Drei Bands rocken bei Kappertz Von: Svenja Pesch

Letzte Aktualisierung: 8. März 2018, 16:24 Uhr

Aachen. Stones oder Beatles? Wieso „oder“, wenn man beides haben kann? Mit einem Konzert unter dem Motto „Stones meet Beatles – Part II“ gehen am Samstag, 14. April, gleich drei Bands in der Kappertzhölle an den Start. Und dabei kommen sowohl Beatles- also auch Stones-Fans voll und ganz auf ihre Kosten.