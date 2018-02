Aachen - Baut ein Moderator Brücken am Büchel?

Aachen.

Baut bald ein externer Moderator am Büchel goldene Brücken, um alle Beteiligten an diesem wichtigsten städtebaulichen Projekt in den kommenden Jahren besser miteinander ins Gespräch zu bringen? Eigentlich kein dummer Gedanke, nachdem das Tischtuch zwischen großen Teilen der Politik und der Verwaltung auf der einen und Oberbürgermeister, Polizeipräsident und Investoren auf der anderen Seite lange Zeit zerschnitten schien.