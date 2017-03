Baustellen: Stawag an vielen Stellen aktiv

Aachen. Ab 6. März erneuert die Stawag in der Lintertstraße zwischen Haus Nummer 180 und Kornelimünsterweg die Versorgungsleitung für Wasser. Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Monate. Während der Arbeiten wird der Verkehr mit Hilfe einer Signalanlage einspurig am Baufenster vorbei geführt.

Es kann zu Beeinträchtigungen im Rad- und Gehweg kommen. Anlieger- und Lieferverkehr bleiben gewährleistet. In der Straße Fringsgraben zwischen Hüttenstraße und Fringsgraben Nummer 34 erneuert die Stawag in den nächsten fünf Monaten den Kanal und das Wassernetz. Zu Beginn wird die Hüttenstraße gequert, dabei wird der Verkehr einspurig in jede Richtung an der Baustelle vorbei gelenkt.

Der Bereich im Fringsgraben zwischen Hüttenstraße und Weißwasserstraße wird für den Verkehr gesperrt. Anlieger- und Lieferverkehr können bis zur Baustelle heranfahren. Öffentliche Parkplätze entfallen großräumig. Eine Umleitung über die Hüttenstraße und Weißwasserstraße wird ausgeschildert.

Ebenfalls ab dem 6. März baut die Stawag in der Brunnenstraße gegenüber Nummer 15 ein Regenklärbecken zur Behandlung des Oberflächenwassers. Während der Arbeiten wird die Brunnenstraße für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Eine Umleitung über Schurzelter Straße, Roermonder Straße und Rathausstraße wird ausgeschildert.

Diese Baumaßnahme dauert ca. vier Monate. Die Versorgungsleitungen für Wasser in der Straße Am Gut Wolf sind erneuert. Vom 7. März bis zum 11. März finden jetzt die abschließenden Oberflächenarbeiten statt. Während dieser Zeit wird die Straße Am Gut Wolf zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Grüner Weg.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Informationen zu den Baumaßnahmen der Stawag gibt es montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr telefonisch unter 0241/181-1444 und jederzeit im Netz unter www.stawagbaut.de.