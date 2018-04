Aachen - Baupläne für altes Jakobshofgelände: „Das ist hier alles viel zu eng!“

Aachen.

„Demnächst kann ich meinem Nachbarn durchs Fenster die Seife in sein Badezimmer geben“, ärgert sich Günter Stehling. Was natürlich überspitzt ist. Tatsache bleibt, dass der Architekt an den Kollegen, die hinter seinem Haus an der Hubertusstraße im Jakobsviertel auf dem ehemaligen Jakobshofgelände an der Stromgasse einen gewaltigen Neubau hochziehen, kaum ein gutes Haar lässt.