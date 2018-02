Aachen.

Im Münsterwald passiert nun das, was Kritiker lange zu verhindern versucht hatten: Die Stawag und der Projektierer juwi starten mit dem Bau der Windkraftanlagen unweit der Himmelsleiter. In der Woche nach Karneval werde auf der Bundesstraße 258 eine Beschilderung eingerichtet, die die Ein- und Ausfahrt in den Wald regele, teilt die Stawag mit.