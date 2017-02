Aachen.

Auch wenn Bassim Alwan kein waschechter Öcher ist, so fühlt sich der gebürtige Iraker in der Kaiserstadt pudelwohl. Und dieses Gefühl spiegeln auch seine Bilder wider, die er aktuell unter dem Titel „Aachener Impressionen“ im Linken Zentrum in der Augustastraße zeigt.