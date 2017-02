Aachen.

Barthold Suermondt, der am 1. März 1887 im Alter von 88 Jahren in Aachen starb, gilt vielen als der bedeutendste Kunstsammler der Stadt. Er wurde am 18. Mai 1818 als Sohn des holländischen Münzdirektors Yman Diederich Christian Suermondt und der Engländerin Elisabeth Twiss in Utrecht geboren, wo er auch seine Kindheit verbrachte.