So sind die Beauftragten der RWTH zu erreichen

Wer Kontakt zu Eva Malecha und Svenja Blömeke, den Beauftragten für die Belange behinderter und chronisch kranker Studierender der RWTH Aachen, aufnehmen möchte, kann dies telefonisch unter 0241/8093792 tun oder per E-Mail an ibs@asta.rwth-aachen.de. Infos am Netz: www.rwth-aachen.de/Behinderung