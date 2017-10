Aachen.

Die Formation Zero Gravitation hat in der euregionalen Musikszene Alleinstellungsmerkmale. Nach elfjährigem Engagement in unterschiedlichen Besetzungen mit verschiedenen musikalischen Klangfarben, vielen hundert Auftritten bundesweit, unter anderem mit Revolverheld, ist der harte Kern der Truppe, Dana Dohmen (Schlagzeug/Gesang) und Marc Mevißen (Gesang/Gitarre/Piano), auf Duo-Format geschrumpft.