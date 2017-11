Ballett Brettschneider wagt große Sprünge für den guten Zweck

Im Foyer der Aachener Bank an der Theaterstraße 5 wird morgen gezeigt, dass Tanz und Lyrik bestens harmonieren: „Tanz trifft Lyrik“ heißt es ab 19 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Spenden der Besucher kommen dem „Freundeskreis Hospiz am Iterbach“ zugute und damit im Endeffekt Menschen in ihrer letzten Lebensphase.