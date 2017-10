Bald regnet‘s wieder reichlich Öcher Printen

Aachen.

Die „Drachenfreunde Euregio“ veranstalten am Samstag, 28. Oktober, und Sonntag, 29. Oktober, auf der Wiese an der Orsbacher Straße/Ecke Nonnenhofstraße zum 21. Mal ihr Drachentreffen „Öcher Printen lernen fliegen“ für alle Drachen-Fans und Interessierte. Beginn ist an beiden Tagen gegen 10.30 Uhr und geht bis zur Dämmerung (Samstag eventuell Nachtfliegen).