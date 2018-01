Aachen - Bad in der Menge: Gysi, Riewa und zu Guttenberg erleben

Aachen.

Der AKV freut sich schon sehr auf die Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst an Winfried Kretschmann. Eine ganze Reihe von Ehrengästen werden schon vor der abendlichen Festsitzung dabei sein, wenn in der Rotunde des Aachener Elisenbrunnens (Friedrich-Wilhelm-Platz) wieder das Bad in der Menge mit viel Öcher Musik stattfindet.