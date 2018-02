Aachen - Autoknacker im Justiz-Parkhaus

Aachen.

Die freudige Kunde verbreitete sich am Freitagmittag sehr schnell im Aachener Justizgebäude am Adalbertsteinweg. Denn gerade war ein Urteil gefallen gegen einen Täter, der sich in krimineller Dreistigkeit nicht gescheut hatte, direkt nebenan im Parkhaus des Justizzentrums Autos aufzuknacken und dort Beute zu machen.