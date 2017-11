Autobahnkreuz Aachen: A544 früher als geplant wieder frei

Aachen. Gegen 15 Uhr war auch das letzte der sechs Elemente an seinem Platz. Am Samstagabend war Ernst Gombert, Projektleiter beim Landesbetrieb Straßenbau, daher äußerst zuversichtlich, die Autobahn 544 schon am Sonntagvormittag wieder freigeben zu können, und damit wesentlich früher als geplant.

Video Ersatzbrücke im Aachener Kreuz errichtet Mehr zum Thema

Für den geplanten Neubau des Überführungsbauwerks der A4 über die A544 ist es erforderlich, eine provisorische Baustellenbrücke zu errichten. Verkehrsteilnehmer stadtauswärts auf der A544 konnten in Richtung Köln die neue Fahrspur über einen sogenannten „Bypass“, der um die Brücke herum führt, benutzen.

Der Verkehr in Richtung Anschlussstelle „Würselen" bzw. „Industriegebiet Aachener Kreuz“ wurde in der eingerichteten Umleitung über die Anschlussstelle der A44 „Broichweiden“ geführt, der Verkehr in Richtung „Rothe Erde“ bzw. „Europaplatz“ wird über die A4 Anschlussstelle „Aachen-Zentrum“ geleitet.

Am Samstagvormittag kam es kleineren Staus zwischen dem Autobahnkreuz und der Abfahrt Aachen Zentrum. Während der Sperrung wurden Fahrbahnplatten auf die bereits errichten provisorischen Stützen aufgelegt. Diese bestehen aus vorgefertigten Stahlbauteilen, die zusammen gesetzt 8,5 Meter breit und insgesamt 81 Meter lang sind. Vorgefertigt wurden sie in Köln und wurden dann per Lkw zum AK-Aachen gebracht.

Die Behelfsbrücke besteht aus 6 Teilen, je 3 pro Feld, jedes 60 Tonnen schwer und 40,5 Meter lang. Für den Aufbau wurde ein Teleskopkran mit 500 Tonnen Tragkraft aus Köln benötigt. Dieser musste mehrere Stunden während der Sperrung zunächst aufgebaut werden.

Die Sperrung der A544 begann Freitagabend ab 20 Uhr. In der Nacht wurden die ersten drei Bauteile aufgelegt, am Samstagvormittag die Teile über die Fahrbahn in Richtung Aachen. Um 15 Uhr lagen alle Teile. Allerdings konnte die Sperrung noch nicht aufgehoben werden, da die Teile im Anschluss noch miteinander verschraubt werden mussten.

In der darauf folgenden Woche wird von Dienstag (21.11.) bis Donnerstag (23.11.), jeweils in der Zeit von 9:30 und 15 Uhr die A544 in Fahrtrichtung Europaplatz gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die A4-Anschlussstelle „Aachen-Zentrum“. In Fahrtrichtung Köln steht auf der A544 dann nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Sperrungen sind erforderlich, um Schweißarbeiten an der Behelfsbrücke durchzuführen.

Die Inbetriebnahme der Behelfsbrücke für den Verkehr von den Niederlanden in Richtung Köln erfolgt voraussichtlich im Februar 2018. Danach können der Abbruch der alten Betonbrücke und der Neubau terminiert werden. Für den Brückenneubau sind über zwei Jahre geplant.