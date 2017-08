Autobahn 44: Mann im Wagen eingeklemmt

Aachen/Würselen/Broichweiden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 44 ist am Samstagmorgen ein Mann in seinem Auto eingeklemmt worden. Der Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache gegen 8.25 Uhr vor der Abfahrt Broichweiden in Fahrtrichtung Aachen mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und unter die Leitplanke geprallt.