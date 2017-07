Auto knallt neben Cafégästen gegen Hauswand

Aachen. Schock für Gäste einer Eisdiele im Aachener Stadtteil Haaren: Ein außer Kontrolle geratenes Auto schleuderte am Dienstagabend über die Straße, mähte mehrere Metallpoller um und fuhr unmittelbar neben den Stühlen des Cafés vor die Hauswand. Der Fahrer wurde verletzt, zwei Gäste erlitten Schocks.

Der 20-jährige Autofahrer aus Würselen war mit seinem BMW auf der Alt-Haarener-Straße von der Jülicher Straße her gekommen. Auf Höhe des Haarener Marktes verlor er dann in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Poller wurden aus dem Pflaster gerissen, eine Laterne geknickt. An der Außenwand der Eisdiele kam der Wagen auf dem Gehweg zum Stehen.

Der Autofahrer musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Hauswand wurde nur leicht beschädigt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Alt-Haarener-Straße in beiden Richtungen gesperrt.