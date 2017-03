Aachen.

Seit 2012 sind die Kenger vajjen Beverau der Domsingschule auf den Aachener Karnevalsbühnen unterwegs und singen Öcher Leddchere. Das tun sie nicht nur, weil es ihnen Riesenspaß macht. Vielmehr spenden sie ihre Auftrittsgagen in Tradition ihrer Vorgänger – der Jonge vajjen Beverau – für den Verein Nele und Hanns Bittmann und damit für Kinder in der Not in der Region Aachen.