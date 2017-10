Aachen.

Auf großen Nachbauten von Fassaden strahlen den Besucher bekannte Namen wie Bärenhof, Charlys Leierkasten, Bastei, Club Voltaire und die Albrecht-Dürer-Stube an. An den Stationen wird die Geschichte dieser Aachener Gaststätten erzählt – dabei ist das nur ein Aspekt von vielen, den die Wechselausstellung „Bier und Wir. Brauen, Trinken, Feiern in Aachen“ im Centre Charlemagne beleuchtet.