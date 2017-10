Weitere Infos zur Ausstellung

Eröffnet wird die Ausstellung „Bier und wir. Brauen, trinken, feiern in Aachen“ am Freitag, 13. Oktober, 19 Uhr im Centre Charlemagne. Danach ist sie vom 14. Oktober 2017 bis zum 25. Februar jeweils dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr zu sehen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, ermäßigt drei Euro. Gruppen ab acht Personen zahlen vier Euro pro Person. Gäste bis einschließlich 21 Jahren haben freien Eintritt.

Zur Ausstellung erscheint auch ein umfangreicher Katalog, der die Aachener Brauerei- und Kneipengeschichte skizziert. Er ist zum Preis von 14,90 Euro im Museumsshop erhältlich.