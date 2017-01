Eröffnung ist

am 17. Januar

Die Ausstellung „Alt, reich und glücklich“ wird am Dienstag, 17. Januar, um 16 Uhr in der VHS, Peterstraße 21 bis 25, eröffnet und geht bis zum 29. Januar. Zur Vernissage und Finissage werden zwei Kurzfilme gezeigt. Des Weiteren kann die Ausstellung von Schulen und anderen Institutionen ausgeliehen werden. Informationen dazu telefonisch unter 4327313 oder per Mail an. gsb@mail.aachen.de.