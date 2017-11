Ausgelassen den Auftakt in die närrische Jahreszeit feiern

Aachen. Mit einem Countdown und einem lauten darauffolgendem „Oche Alaaf“ eröffnete Oberbürgermeister Marcel Philipp um genau 11:11 Uhr die närrische Jahreszeit. Trotz des nasskalten Wetters ließen es sich viele Öcher nicht nehmen, gut gelaunt und kostümiert mit dem designierten Prinzen der Stadt Aachen, Michael „Mike“ Foellmer und seinem zwölfköpfigen Hofstaat am Holzgraben zu feiern.

Unter dem Motto „D´r Öcher Bösch deä bruucht sing Böüm wie d´r Fastelovvend sing Kengerdröüm“ präsentierte Prinz Mike seinen Song „Fieber“ und schaffte es innerhalb von Sekunden, Karnevalsstimmung zu verbreiten. Da störten die Regentropfen, die leider permanent vom wolkenverhangenen Himmel fielen, gar nicht. Doch nicht nur der große Prinz begrüßte die Jecken, auch Märchenprinz Julius der I. freute sich, als nun mehr 66. Kinderprinz des AKIKA (Arbeitsausschuss Aachener Kinderkarneval) an den Start zu gehen. Sein Leitspruch für die jecken Tage: „Vür sprenge met Kleng än Jrueß – öm Mönster än Stadthuus“. Und da bekanntlich alle guten Dinge drei sind, durfte natürlich auch nicht das Motto des AAK (Festausschuss Aachener Karneval) fehlen: "Os Kultur es ieschte Wahl - met et Mönster än d'r Karneval". „Wir tragen das Brauchtum jede Session mit viel Freude und Spaß weiter und überlegen uns immer ein neues Motto, das zur schönen Kaiserstadt passt“, betonte AAK Präsident Frank Prömpeler und stimmte zum gemeinsamen Schunkeln und Singen ein. Ein Durchkommen gab es am Holzgraben nach und nach kaum noch, denn gut 1000 Narren, darunter viele Karnevalsvereine, hatten mittlerweile den Platz erobert und feierten ausgelassen den Auftakt.

Stimmungssänger Kurt Christ, die Kenger vajjen Beverau sowie Hans Montag und die Gruppe „Die Rumtreiber“, die erstmals beim Öcher Karneval mitwirkten, waren nur einige der Programmpunkte. Der in der Session 2018 im Mittelpunkt stehende gute Zweck ist neben der Sammlung Crous vor allem der Aachener Klenkes Komitee e.V. Er unterstützt seit Jahren die Belange von Kindern und Jugendlichen, die am Rand der Gesellschaft stehen und ganz besonders intensiv das Aachener Vinzenzheim.

Für Prinz Mike eine Herzensangelegenheit, die er auch in seinem Motto ausdrückt. „Kinderträume wahr werden lassen, Traditionen pflegen und neu beleben, an Morgen denken – es ist dieser Dreiklang, der meinen Hofstaat und mich antreibt“, betonte der Prinz, bevor er mit den Jecken weiter ausgelassen seinen gelungenen Auftakt in die Session bejubelte.