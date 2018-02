Aachen - Aus der Börse am besten direkt in den Job

Aachen.

Jenny Plum weiß genau, was sie will: „Ich möchte meinen Realschulabschluss machen, dann mein Fachabi und dann eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten machen.“ Die 15-Jährige hat in dem Bereich auch schon Erfahrungen gesammelt. Einmal hat sie ein Praktikum bei der Stadt Würselen gemacht, ein anderes Mal war sie in der Verwaltung bei Galeria Kaufhof.