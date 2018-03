Aachen - Aus dem Vegla-Haus wird das Viktoria-Quartier

Aachen.

Alle politischen Weichen sind gestellt, also kann es bald losgehen: Nachdem der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit den Bebauungsplan für das Grundstück des ehemaligen Vegla-Hauses im Frankenberger Viertel beschlossen hat – nur die Fraktion Die Linke stimmte wegen der Gebäudehöhe dagegen – will der Bauherr, eine Tochtergesellschaft der Aachener „Nesseler Projektidee“, nun die Nachbarschaft über das Bauvorhaben und den aktuellen Stand der Dinge informieren.