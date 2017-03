Aachen.

Aller Anfang ist schwer. Wie in so vielen Bereichen des Lebens gilt das auch, wenn man ein Musikinstrument erlernen möchte. Ein Junge im Grundschulalter versucht sich zum ersten Mal an einer E-Gitarre und muss zunächst einmal lernen, das Plektrum richtig zu halten, um damit über die Saiten zu streichen.