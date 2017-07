Aachen.

„Haste was, tuste was dagegen – Punkt!“ So einfach trifft die Aussage von Ralf Dentzer den Nagel auf den Kopf. Dabei hätten nicht wenige Menschen angesichts seiner Situation den Kopf in den Sand gesteckt. Denn Ralf Dentzer hat Parkinson. Vor zwei Jahren erhielt der heute 64-Jährige die Diagnose.