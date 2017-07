Aachen.

Märchen, Mythen und Geschichten: Was ist Wirklichkeit und was nicht? Diese Frage bleibt zwar bei manchen Überlieferungen offen, ein Besuch der Erzählwanderung lohnt sich trotzdem. Bereits zum sechsten Mal geht es in diesem Sommer in die mythische und sagenhafte Welt von Helden, Königen und Legenden.