Aachen.

Über Kopien von Kunstwerken denkt man häufig schlecht und vermutet sie nicht direkt in Museen. Doch Museen besitzen durchaus Kopien, auch von Werken, die sich in der eigenen Ausstellung befinden. In die Ausstellung des Suermondt-Ludwig-Museums hat sich aktuell eine solche Kopie eingeschlichen und eines der Kunstwerke ersetzt. Und welches? Das wird erst einmal nicht verraten, denn genau darum geht es.