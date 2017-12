Aachen - Auf dem Restmüll sollen die Bürger nicht sitzenbleiben

Abfallnavi ersetzt den bisherigen Müllmax

Mit einem neuen Online-Angebot will der Stadtbetrieb einen verbesserten Service für Nutzer bieten. Das neue „Abfallnavi“ ersetzt den bisherigen Müllmax. So können sich Bürger ihren individuellen Abfallkalender erstellen, wenn gewünscht für jeden einzelnen Monat oder als Dokument für das gesamte Jahr. Lediglich die eigene Adresse muss eingegeben werden. Anschließend kann gewählt werden, welche Abfallbehälter in der Übersicht berücksichtigt werden sollen.

Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Abfall-ABC und einen kostenfreien Erinnerungsservice per E-Mail. Nutzer des Angebotes erhalten einen Tag vor der Abfallsammlung eine E-Mail mit Terminerinnerung für den entsprechenden Behälter. Auch Verschiebungen bedingt durch Feiertage werden berücksichtigt.

Das Abfallnavi im Netz:

https://serviceportal.aachen.de/abfallnavi