Training für Schulklassen und Einzelpersonen

Die Kampagne „FahrRad in Aachen“ bietet verschiedene Fahrradtrainings an. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich, sie kann an fahrrad-in-aachen@mail.aachen.de gesendet werden. In den Kursen sind noch Plätze frei. Die Termine für Schulen sind bis zu den Sommerferien ausgebucht. Schulen können sich aber bereits jetzt für die Zeit danach anmelden. Weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten sind unter www.fahrrad-in-aachen.de zu finden.