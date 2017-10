Aachen.

Wenn „Öcher Printen fliegen lernen“ lockt das nicht nur Kinder auf die Wiese. Dank des Sturmtiefs „Herwart“ zeigte sich am Wochenende der Himmel über der großen Weide in Orsbach so bunt wie nie zuvor. Bereits zum 21. Mal trafen sich am Wochenende Drachenfreunde aus den benachbarten Niederlanden, Belgien sowie aus Köln, Düsseldorf und natürlich auch aus der ganzen Region an der Orsbacher Straße zum alljährlichen Drachentreffen und zeigten ihre schönsten Flugobjekte.