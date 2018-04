Aachen.

Über die Frage, welchen Philosophen Wolfram Eilenberger mit auf eine einsame Insel nehmen würde, musste der Bestsellerautor einen Moment nachdenken. „Wittgenstein. Wenn ich so überlege, dann Ludwig Wittgenstein“, so seine Antwort. Mit ihm, Walter Benjamin, Ernst Cassirer und Martin Heidegger hat sich Eilenberger in seinem Buch „Zeit der Zauberer – Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919-1929“ intensiv beschäftigt.