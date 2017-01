Aachen.

Die Angst vor dem Alter: Man verliert sie ein wenig, wenn man Heinz J. Hahnbück begegnet. Der 79-Jährige wirkt Jahrzehnte jünger, ist aktiv, reist, fotografiert und publiziert, was das Zeug hält. Und er engagiert sich seit vielen Jahrzehnten für diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die AZ sprach mit dem agilen Aachener darüber, was ihn in seinem Leben und Wirken antreibt und was dadurch alles auf den Weg kam.