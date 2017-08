Aachen.

„Oh Schreck, oh Schreck, die Fünf ist weg!“ Doch egal, ob das Jahrzehnt mit der Fünf vorne nun vorbei ist, für die Sängerin und Entertainerin Katharina Schmidt ist das bei Weitem kein Grund, leise zu sein. Ganz im Gegenteil: Während sie in ihrem selbstgeschriebenen Gedicht über das Älterwerden sinnierte, fragte sich der ein oder andere Besucher, ob die elegante Dame, die in einem pinken Abendkleid auf der Bühne stand, denn tatsächlich schon 60 Jahre alt ist.