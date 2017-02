Auch etliche Komödianten geben sich bei der Euregio die Ehre

Aachen. Die Euregio-Wirtschaftsschau und Comedy bilden ein perfektes Paar. Deshalb darf die furiose Stand-up-Show auch bei der 31. Ausgabe der Verbraucherschau, die vom 17. bis 26. März auf dem CHIO-Gelände in der Soers stattfindet, nicht fehlen.

So können sich Zuschauer wieder auf Zwerchfellattacken im Schleudergang, Spaßalarm im roten Bereich und knitterfreie Comedians freuen. In höchster Drehzahl feuern bekannte Künstler und aufstrebende Talente am Montag, 20. März, und Dienstag, 21. März. ihre Gags und Pointen ab und reißen ihr Publikum mit einem Trommelfeuer an blitzsauberer Unterhaltung förmlich aus den Socken.

Am 20. März unterhalten unter anderem Ill-Young Kim und Bastian Bielendorfer das Publikum. Als NightWash-Moderator heizt Simon Stäblein mit blütenweißem Stand-Up ein. Ill-Young Kim schöpft aus haarsträubenden Erlebnissen, die er als Deutscher mit asiatischem Aussehen macht. Dabei wird der waschechte Kölner gerne mal mit dem nordkoreanischen Diktator verwechselt, im China-Restaurant bricht Chaos aus – und Hunde hat Kim sowieso zum Fressen gern. . .

Bastian Bielendorfer hat eine harte Kindheit hinter sich: Mutter Grundschullehrerin, Vater Pauker auf dem Gymnasium und der eigene Onkel sogar der Direktor: ein Aufwachsen härter als der glutenfreie Pausenzwieback aller Sportlehrer. Mit Wehmut, aber noch viel mehr Humor blickt er auf seine Reifezeit zurück und stellt sich den harten Herausforderungen seines neuen Alltags.

Am 21. März geht’s weiter.: Gastgeberin des Abends ist Tahnee, die herrlich erfrischend, rotzfrech und unvergleichlich lustig durch den Abend führt. Sie wird u.a. Thomas Schmidt begrüßen, der das hat, wovon viele Männer und alle Frauen träumen: eine biologische Uhr, die immer nachgeht. Die Crux: Er sieht viel jünger aus, als er schon ist. Sehr viel jünger. Der Kölner Comedian weiß, was es bedeutet, an der Kasse im Supermarkt den Ausweis zücken zu müssen.

Alltägliche Absurditäten, die er jedoch genüsslich aufsaugt, originell verarbeitet und auf der Bühne mit einer beeindruckenden Gelassenheit präsentiert. Costa Meronianakis ist Rapper, Grieche und hat trotzdem seinen Humor nicht verloren. Egal ob Gangstertauben oder Deutsche ohne Rhythmus, er hat zu allem eine Meinung und einen Gag. Costa erzählt einfach von seinem Leben und nimmt das Publikum mit in seine Welt.