Aachen.

Das Atelier Pasch im Tuchwerk in der Soers zeigt unter dem Titel „Mensch und Architektur“ Werke des gestorbenen Künstlers Carl Schneiders. 1905 in Aachen geboren, absolvierte Schneiders sein Studium an der Bauhaus-Universität in Weimar bei Paul Klee und Wassily Kandinsky. Seine Tochter Gabriele Schneiders freut sich nun, einen Teil der Arbeiten ihres Vaters im Atelier Pasch präsentieren zu können.