Aachen - Asche der Mutter aus dem Grab in Eilendorf gestohlen

Aachen.

Seitdem seine Mutter gestohlen wurde, ist für Hans-Jürgen Schwandt nichts mehr wie es war. Brunhilde Schwandt, gestorben am 21. November 2010, ist weg. „Ich weiß nicht, wo die sterblichen Überreste meiner Mutter sind“, sagt der 64-jährige Sohn am Montag. Liebevoll berührt er den zarten Blumenschmuck an der Grabkammer mit der Nummer 3001. Darin war die Urne mit der Asche. Jetzt ist die Kammer leer.