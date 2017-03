Arthur Millers „Alle meine Söhne“ in der Citykirche

Aachen. Die nächste Veranstaltung in der Reihe „Perspektiven – Theater Aachen trifft Citykirche“ findet zum Stück von Arthur Miller, „Alle meine Söhne“, in der Inszenierung von Michael Helle statt am Sonntag, 19. März, 11 Uhr, in der Citykirche, Großkölnstraße.

Es scheint ein schöner Sommertag zu werden, doch auf die Frühstücks-Veranda der Familie Keller hat sich bereits ein erster Schatten gelegt: Im Garten ist der Baum, den die Kellers für ihren im Krieg vermissten Sohn Larry gepflanzt hatten, umgeknickt. Besonders für Kate Keller stand er immer dafür, dass ihr Sohn noch lebt. Ihr Mann Joe und ihr zweiter Sohn Chris glauben nicht mehr an Larrys Rückkehr und sie wollen endlich nach vorne schauen: Chris möchte unbedingt seine Heirat mit Ann bekannt geben.

Für Kate wäre das der zweite Schock an diesem Tag: Ann ist eigentlich „Larrys Mädchen“! Und sie ist die Tochter von Steve Deever, einem ehemaligen Mitarbeiter in der Maschinenfabrik der Kellers. Seinerzeit hatte Deever vor Gericht die Verantwortung für eine Lieferung von defekten Maschinenteilen an die Luftstreitkräfte der US Army und damit auch die Schuld am Tod von 21 abgestürzten Piloten übernommen und war dafür ins Gefängnis gegangen. Nun gelangt die lang geahnte Wahrheit über den Vorfall in Joes Firma ans Licht und bringt sämtliche Lebenslügen der Familie Keller brutal und schicksalhaft zum Einsturz.

In der Reihe „Perspektiven“ wird das Stück in gekürzter Fassung von den Ensemble Mitgliedern im Originalton der Inszenierung gelesen, in der Diskussion können persönliche Eindrücke, Fragen und weitergehende Perspektiven mit der Dramaturgie und den Ensemble Mitgliedern diskutiert werden.

Es wirken mit: die Schauspielerinnen Marie Hacke und Katja Zinsmeister, sowie die Schauspieler Karsten Meyer und Simon Rußig und Inge Zeppenfeld (Dramaturgie); Sylvia Engels (ökumenische Cityseelsorge). Musik: Johannes Flamm .