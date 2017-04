Art Connection: Kunst gleich von der Wand weg kaufen und mitnehmen

Aachen. Bei der Kunstmesse der unkomplizierten Art kann der Besucher die Kunst von der Wand weg kaufen und direkt mit nach Hause nehmen. Doch „art to go“ ist nicht das einzige Merkmal der kleinen Aachener Kunstmesse Art Connection in der Aula Carolina, die nach dem großen Erfolg vor zwei Jahren nun wieder ihre Pforten öffnet.

Mit 40 Künstlern auf 40 Quadratmetern bleibt das Konzept gleich. Die Künstler selbst übernehmen die Gestaltung ihrer quadratmetergroßen Ausstellungsfläche und zeigen ein oder mehrere Werke, die jeweils zum Standardpreis von 210 Euro verkauft werden. Zwei Drittel des Erlöses der 360 ausgestellten Werke behalten die Künstler, ein Drittel geht in diesem Jahr an das Kinderheim Maria im Tann.

Organisator Nikos Geropanagiotis von der Kunstförderung „later is now“ freut sich, dass es bereits im Vorfeld große Vorfreude auf die kleine Kunstmesse gibt. „Die Jury hat 15 Künstlern, die beim ersten Mal dabei waren, wieder eine Zulassung erteilt, dazu kommen 25 neue, die teils aus Berlin und Süddeutschland stammen. Damit ist das Interesse an unserer Aachener Art Connection erfreulich überregional.“

Auch für die Jury konnte eine über Aachen hinausgehende, britisch-italienisch-niederländisch-deutsche Besetzung gewonnen werden.

Zu sehen sein wird eine enorme Bandbreite moderner Kunst zwischen Malerei, Fotografie, Zeichnung, Objekt und weiteren Genres, zu den ausstellenden Aachener Künstlern gehören unter anderem Gabriele Prill, Edith Bachmann, Ela Schwartz, Hubert Heinrich und Alfred Reuters.

Die Vernissage der Ausstellung findet am heutigen Freitag, 21. April, um 19.30 Uhr in der Aula Carolina, Pontstraße 7-9, statt. Am Samstag ist die Schau von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.