Aachen.

Es ist mittlerweile eine kleine Tradition: Der Architekturwettbewerb des Aachener Baulandentwicklers „S-Immo“ und des Fachbereichs Architektur der FH Aachen geht in die sechste Runde. Von nun an haben etwa 20 Studierende des Masterstudienganges Architektur drei Monate Zeit, um ein Gebäude in Aachen Rothe Erde zu konzipieren.