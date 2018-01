Aachen - Architekturwettbewerb für eine neue Stadtverwaltung

Aachen. Einstimmig hat der Planungsausschuss einen Architektenwettbewerb für den Neu- und Anbau am Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße beschlossen.

Die Erweiterungen sind nötig, da die Verwaltung einesrseits aus allen Nähten platzt und andererseits Gebäude wie jene am Adalbertsteinweg und an der Reumontstraße kaum noch nutzbar sind. In das Projekt sollen mehr als 20 Millionen Euro investiert werden.

Auf 4600 Quadratmetern sollen 200 neue Arbeitsplätze entstehen. Nach derzeitigem Stand könnten die neuen Büros Anfang 2023 genutzt werden. An der Zollamtstraße soll ein neues Gebäude entstehen, an der Lagerhausstraße ein Anbau im Bereich des heutigen Eingans.